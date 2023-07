x x

SARONNO – Jacopo Lofoco è un nuovo giocatore di Fbc Saronno.

Difensore classe 2003. Cresciuto nel Bari fino ad under 15 sotto età, acquistato dalla Fiorentina u15/u16/u17/u18. Convocazione Nazionale u15/u16. Acquistato dalla Virtus Entella per la Primavera; poi Fasano in serie D.

La rosa per la prossima stagione

A livello di organico, confermato il difensore centrale Marco Torriani. Al Saronno è stato già riconfermato anche il centrocampista Di Noto. La campagna per allestire la squadra in vista del prossimo campionato intanto va avanti. E’ rimasto anche il capitano Giovanni Bello. Nuovo arrivo il centrocampista Stefano Baldan.

In rosa anche il centrocampista Nicola Proserpio.

Rimane anche il portiere Rivaldo Monteiro e restano pure alcuni giovani, Federico Bredice e Manuel Pozzi.

Nel gruppo anche l’esperto attaccante Simone Pontiggia.

Altro acquisto, Lino D’Onofrio, un giocatore che in tanti cercavano.

Lo staff tecnico

Il Fbc Saronno completa lo staff tecnico in vista dfella prossima stagione che lo vede neopromosso in Eccellenza. Subito riconfermato l’allenatore Danilo Tricarico, ora si stanno completando gli ulteriori tasselli. Nuovo preparatore atletico è Stefano Viganò, con grande esperienza a Renate, Casatese, Seregno e Leon.

Anche Alessio Citterio è un nuovo giocatore di Fbc Saronno: questa sera l’annuncio della “firma”, a completare la rosa in vista del prossimo campionato di Eccellenza nel quale i biancocelesti sono neopromossi.

