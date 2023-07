x x

SARONNO – In occasione della ricorrenza dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Saronno, giovedì scorso 19 ospiti della Rsa Focris si sono recati nella chiesa parrocchiale per la celebrazione della Santa Messa: un lungo e colorato corteo è partito la struttura di via Volpi ed ha invaso i marciapiedi della città, e considerato come la comitiva coinvolgeva ben 41 persone tra ospiti, operatori, volontari, parenti ed alpini, sicuramente non è passato inosservato lungo le vie cittadine.

In chiesa, don Carlo ha salutato ed accolto con cordialità il folto gruppo, mentre altri ospiti rimasti in struttura hanno potuto seguire la funzione, in compagnia dei loro cari, attraverso un collegamento telematico, sul grande schermo nella sala polivalente al piano terra della Rsa.

Al termine della funzione, il tanto atteso momento di vita quotidiana: gustare il caffè al bar della piazza, visto che la temperatura mite e qualche nuvola in cielo garantivano le migliori condizioni per l’iniziativa.

Luminosi sorrisi e condivisi ringraziamenti a chi ha permesso la realizzazione della mattinata hanno accompagnato il ritorno in struttura: il significato di un ritorno alla normalità della vita sociale, per chi in questi anni ha subito più di altre fasce di popolazione le limitazioni dettate dalle risposte alla pandemia, passa anche da piccoli gesti come quelli odierni.

