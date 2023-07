Ieri su ilS: Come sarà il verde all’ex Isotta. Annullata la festa in piscina musulmana. Pienone alla Notte bianca di Ceriano. Pomperi salvano gattino

Ieri su ilS: Come sarà il verde all’ex Isotta. Annullata la festa...

SARONNO – Ex Isotta Fraschini, ecco le 5 fasi del progetto per la ripiantumazione del verde.

“I rappresentanti delle piscine di Limbiate, dove si sarebbe dovuto svolgere il party delle donne musulmane l’8 luglio, spiegano di avere deciso di annullare l’evento per “le restrizioni non in accordo coi nostri ideali”. La notizia è stata appena rilanciata dall’agenzia Agi dopo alle polemiche delle ultime ore che hanno visto gli interventi dell’europarlamentare Isabella Tovaglieri ed anche del ministro Matteo Salvini.

Gattino cade in un vespaio: lo salvano i vigili del fuoco lo adotta la famiglia proprietaria di casa.

Ricchissima di eventi iniziati sin dal pomeriggio, la Notte bianca di Ceriano Laghetto, edizione 2023, ha dimostrato di non temere la concorrenza di Saronno (l’evento era in contemporanea con la città degli amaretti) ed ha fatto l’abituale pienone richiamando migliaia di visitatori, provenienti anche da tutto il circondario.

