x x

NERVIANO / GERENZANO – Avviate le procedure di licenziamento collettivo per tutti i 33 dipendenti della “storica” Grancasa di via Canova alla periferia di Nerviano, ai dipendenti è stato chiesto se vogliono essere riassorbiti nel negozio di Gerenzano (alternative, quelli di Pero o Padenro Dugnano), ed in altri della zona. Almeno per quanto concerne quelli che non andranno in prepensionamento, una decina di addetti, ed esclusi i tredici che hanno accettato i “benefici” economici leghati alla procedura di licenziamento collettivo.

Grancasa, centro del mobile, è un punto di riferimento storico nella zona, ed il punto vendita di Nerviano era stato aperto trent’anni fa.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto srchivio: il punto vendita alla periferia di Nerviano)

04072023