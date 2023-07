x x

SARONNO – Il Distretto Unico del Commercio, come ogni anno, propone ai negozi saronnesi la possibilità di mantenere le saracinesche alzate fino a tarda serata, organizzando altresì piccoli concerti e iniziative di intrattenimento per tutti i cittadini che vorranno passeggiare per le vie del centro facendo shopping.

In concomitanza con queste serate, il Comune di Saronno ha disposto la variazione temporanea (dal 6 luglio al 4 agosto) delle modalità di ritIro dei rifiuti nell’area del centro cittadino, così che non vengano esposti rifiuti in strada nelle serate del giovedì.

In concomitanza all’iniziativa di apertura serale dei negozi, tutte le utenze (domestiche e non domestiche aderenti e non aderenti all’iniziativa)

ubicate nelle vie interessate, appartenenti alla zona 1 della raccolta dei rifiuti, dovranno esporre le frazioni umido, carta e cartone, plastica e

lattine esclusivamente il venerdì da mezzanotte alle 8. Pertanto si richiede di non esporre alcuna frazione di rifiuto nel corso della giornata di giovedì.

Ad essere interessati dalla variazioni sono corso Italia, piazza A. d’Italia, via Solferino (tratto compreso nella ZTL), piazza Libertà, piazza La Malfa, via P. Micca (tratto compreso nella ZTL), via Mazzini, vicolo Pozzetto, viia Roma (tratto compreso nella ZTL), via Garibaldi, vicolo S. Marta, via Taverna, via Portici, vicolo Castellaccio, via S. Giacomo, piazza Indipendenza, via Genova, via L. Caronni, piazza Riconoscenza, via Cavour, via Verdi, piazza Avis/V. del Sangue, vicolo del Caldo, piazza A. de Gasperi, vicolo del Freddo, via S Cristoforo, piazzetta Schuster, vicolo del Lino, vicolo Scuole e via P. L. Monti.

Il volantino, diffuso online dall'Amministrazione conclude "Pertanto si richiede di non esporre alcuna frazione di rifiuto nel corso della giornata di giovedì.

