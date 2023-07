x x

SARONNO – Si è conclusa anche per quest’anno, con l’ultimo incontro del primo giugno, l’attività che i volontari del Gruppo Comunale di Saronno hanno intrapreso da alcuni anni per portare la Protezione Civile nelle scuole primarie.

Il progetto denominato “La Protezione Civile incontra la scuola“ ha come obbiettivo far conoscere il mondo della Protezione, cercando di spiegare con un linguaggio adeguato a bambini della scuola primaria, come riconoscere i volontari, quali sono le attività di protezione civile, saper individuare i pericoli del territorio, come contattare i soccorritori e quali sono i comportamenti adeguati in caso di emergenza.

Quattro le scuole che hanno aderito al progetto dedicato alle classi quarte e quinte: Damiano Chiesa, Giuseppina Pizzigoni, Vittorino da Feltre, San Giovanni Bosco.

“Soddisfazione è la prima parola che mi viene in mente pensando alle ore passate insieme ai colleghi nelle classi dove abbiamo trovato entusiasmo, curiosità e voglia di conoscenza. L’impegno è stato tanto ma i risultati ci ripagano degli sforzi”.

Queste le parole del coordinatore del Gruppo Roberta Fantoni che assieme ad altri quattro colleghi si è alternata agli incontri con le dodici classi delle primarie.

Prosegue: “Ringrazio i ragazzi con cui abbiamo interagito, i Dirigenti Scolastici, le insegnanti, gli operatori scolastici, l’Amministrazione Comunale e i colleghi”.

E conclude: “L’auspicio è che, per il prossimo anno, altre scuole primarie di Saronno comprendano l’importanza di un progetto il cui obbiettivo è condurre i cittadini sin da piccoli verso una cittadinanza attiva, consapevoli dei pericoli presenti sul territorio e formati a mettere in atto comportamenti tesi a mitigarne gli effetti”.