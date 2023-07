x x

SARONNO – Forzano un cassetto e… rubano il portafoglio, è successo in centro a Saronno.

Si scrive Protagonisti del bene a favore dell’ospedale di Saronno, si legge Asse di Volontariato ed è il patto che oggi è stato presentato stamattina tra tre importanti player del territorio: Croce Rossa Italiana, Lilt e Saronno Point Onlus.

Avviate le procedure di licenziamento collettivo per tutti i 33 dipendenti della “storica” Grancasa di via Canova alla periferia di Nerviano, ai dipendenti è stato chiesto se vogliono essere riassorbiti nel negozio di Gerenzano (alternative, quelli di Pero o Padenro Dugnano), ed in altri della zona.

05072023