CESATE – E’ stato visitato al pronto soccorso dell’ospedale di Garbagnate Milanese: il riferimento va ad un uomo di Cesate che dopo essersi trovato nel ripostiglio di casa uno scarafaggio, lo ha schiacciato. Nel giro di poco si è sentito male: una ipotesi e che abbia inalato alcuni dei batteri emessi dall’insetto, e potrebbe avere avuto una reazione allergica. Come detto, al di là di un poco di preoccupazione per quel che gli stava accadendo, per il paziente non ci sono state gravi conseguenze e si è presto ripreso.

Caso insolito ma documentato a livello scientifico e che è potuto avvenire perchè il fatto si è verificato in un ambiente molto piccolo, ovvero quello dello sgabuzzino, dove non circolava l’aria.

05072023