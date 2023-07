x x

SARONNO – Sottopassaggi chiusi per allagamento. La polizia locale ha bloccato il traffico in via Milano e in via Primo Maggio perchè entrambin i passaggi, i punti più bassi della città si sono allagati.

E’ il risultato della pioggia iniziata stamattina alle 5 e continuata con alterna intensità fino alle 10. A partire dalle 9,30 nel sottopassaggio di via Primo Maggio si è attivato il semaforo che blocca la circolazione e poco dopo è successo anche in via Milano. immediata la mobilitazione della polizia locale che ha attivato Amsa Econord in vista della successiva pulizia del sottopassaggio ed ha iniziato bloccando il traffico.

Il maltempo dovrebbe concedere una tregua a metà giornata per riprendere con altra pioggia in serata. Il sito 3bMeteo spiega: “A Saronno oggi cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. temporaneo assorbimento dei fenomeni al pomeriggio. Piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, sono previsti 11 millimetri di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3487m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Allerte meteo previste: pioggia”.

(foto archivio)

