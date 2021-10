x

SARONNO – La pioggia ha concesso una tregua di qualche ora ma la situazione in città non è ancora tornata alla normalità. Il sottopasso di via Primo Maggio, che allagandosi ha mandato in tilt la circolazione cittadina, è stato svuotato, ripulito e riaperto intorno alle 10. Resta invece chiuso quello di via Milano alle prese con una notevole quantità acqua che bloccano la strada all’intersezione con via Morandi a quella con via Marconi. Invaso dall’acqua anche il cortile della scuola media Aldo Moro e dell’elementare Vittorino da Feltre e della materna dove l’acqua è arrivata anche a 30 centimetri. Problemi anche per i condomini di via Volta 95 alle prese con l’impossibilità di prendere l’auto a causa dell’ennesimo allagamento con il fango e i liquami che coprono l’area comune che sono arrivati a lambire gli ingressi delle diverse scale.

Pioggia e schiarite, secondo le previsioni, si succederanno per l’intero pomeriggio fino alle 21 quando la pioggia riprenderà a scendere intensamente almeno fin veso le 14 anche con alcuni violenti temporali.

(foto dei nostri lettori il cortile dell’Aldo Moro e il sottopasso di via Milano)

