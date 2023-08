x x

SARONNO – La tregua concessa dal maltempo intorno alle 13 ha permesso alla città di riaprire quanto meno il sottopassaggio di via Primo Maggio. Il passo è stato riaperto intorno all’una coperto di resti verdi e fango ma a disposizione degli automobilisti mentre quello di via Milano resta ancora invaso dall’acqua.

Sorvegliato speciale anche il torrente Lura che anche per effetto delle piogge nel comasco ha registrato un elevato livello di acqua e un’ondata intorno alle 13,30/14 che ha lasciato senza parole i passanti.

Decine le segnalazione arrivate dai residenti e dagli automobilisti per strade allagate con acqua stagnante tra queste via Biffi, via Miola, via 25 aprile ma anche arterie cruciali per la viabilità cittadina come via Don Bellavita, via Ferrari e via Varese all’intersezione con viale Lombardia.

Le previsioni parlano di altre precipitazioni in arrivo nel pomeriggio e probabilmente in serata.

(per foto e video si ringraziano i nostri lettori Gabriele, Felice, Fabio e Roberto)

