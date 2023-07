x x

SARONNO – Va avanti il progetto della linea ferroviaria Gallarate-Rho, per molti pendolari e cittadini saronnesi una brutta notizia visto che quando sarà pronta potrebbe essere cancellato il collegamento Malpensa-Saronno-Milano centrale.

L’ultima novità – Rete ferroviaria italiana (Rfi) ha indetto la gara per il quadruplicamento ferroviario della tratta Rho-Parabiago, quale prima fase del potenziamento della Gallarate-Rho. “L’avvio della gara per il quadruplicamento di questa tratta – dichiara l’assessore regionale a Infrastrutture e opere pubbliche Claudia Maria Terzi – rappresenta un importante intervento nel settore delle infrastrutture ferroviarie. Quest’opera attesa da tempo riveste un ruolo strategico per Regione perchè contribuirà a migliorare significativamente il servizio ferroviario del quadrante nord-ovest della Lombardia”.

“Nello specifico – spiega Terzi – l’intervento, incrementando la capacità della tratta da 10 a 24 treni all’ora, consentirà di potenziare il servizio ferroviario nell’area più prossima a Milano, migliorando anche i collegamenti tra il capoluogo lombardo e l’aeroporto di Malpensa, in sinergia con l’intervento di Ferrovienord T2 Malpensa-linea del Sempione. Ma non solo: con il quadruplicamento andiamo nella direzione di potenziare e migliorare il servizio fino a Gallarate e verso le destinazioni Varese, Luino e Domodossola, in connessione di rete con i valichi transfrontalieri del Sempione, e del Gottardo e del Luinese”.

Nuova fermata a Nerviano – La gara avviata dalla società Rete ferroviaria Italiana Spa del Gruppo Fs, del valore complessivo di 259 milioni di euro, include anche finanziamenti provenienti dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza). Il progetto di quadruplicamento, che in sintesi consiste nella realizzazione di due nuovi binari in aggiunta ai due esistenti per l’estensione di circa 9 chilometri da Rho a Parabiago, prevede anche la realizzazione della nuova fermata a Nerviano.

07072023