SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la precisazione di Marta Gilli consigliere comunale e presidente della commissione per la revisione del Pgt in merito al suo intervento durante il consiglio aperto di martedì sera dedicato all’ex Isotta Fraschini.

“Il procedimento di revisione del pgt è partito, ma sarà un procedimento lungo e che merita di essere realizzato nei giusti tempi di analisi e riflessione (oltre che di legge), senza affrettarsi solo per dire di aver fatto qualcosa. Nel frattempo, però, non si possono bloccare gli operatori, che possono senz’altro presentare i loro progetti, che l’amministrazione deve necessariamente esaminare e non può rinviare ad un momento post revisione. E così anche per l’Isotta, il cui interesse pubblico sarà ovviamente valutato anche senza revisione del pgt”.

