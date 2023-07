x x

SARONNO – Insolita disavventura per un tecnico della società elettrica che ieri pomeriggio è rimasto chiuso all’interno della biblioteca di Casa Morandi in viale Santuario. E’ successo ieri pomeriggio intorno alle 17.

Il tecnico doveva svolgere un intervento in uno stabile in viale Santuario e per errore ha pensato che questo fosse la sede della biblioteca cittadina. E’ arrivato proprio mentre lo spazio era in chiusura. Mentre lui saliva alla ricerca dei responsabili gli ultimi studenti ancora impegnati a studiare hanno lasciato la struttura e l’edificio è stato chiuso. L’uomo si è ben presto accorto di essere rimasto solo evidentemente nel posto sbagliato ma anche di essere rimasto solo. Così ha contattato la polizia locale del comando di piazza Repubblica chiedendo di essere “liberato”. I vigili hanno recuperato dal responsabile della reperibilità le chiavi e hanno aperto la porta della biblioteca liberando il tecnico.

