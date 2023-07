x x

CARONNO PERTUSELLA – Si è svolta venerdì 7 luglio l’assemblea dei soci della Società Calcistica Caronnese che ha deliberato all’unanimità la nomina del nuovo consiglio di amministrazione. Eletto presidente Egidio Terenziani. Si è poi riunito il neo eletto consiglio di amministrazione che ha conferito al presidente tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Sono stati nominati vice presidenti della S.C. Caronnese Riccardo Gioia (che si focalizzerà sull’innovativo progetto di Esg, ovvero di environmental -ambiente-, social responsability e governance e il confermato Giuseppe Pirola, che supervisionerà l’ampliamento del centro sportivo, tanto voluto dall’ex patron Augusto Reina.

Il nuovo CdA della Caronnese è completato al momento da Emiliano Nitti con il ruolo di direttore generale, da Orfeo Zanforlin (quale referente dell’attività del settore giovanile), da Fabrizio Volontè (in veste di Direttore Marketing Communication e Sponsorships) e da Michela Salerno (quale responsabile del progetto Academy didattica che sarà sviluppato nei prossimi mesi).

“Il Consiglio di oggi ha rappresentato un primo importante passo nel percorso che la Caronnese ha intrapreso con questa nuova gestione: abbiamo le persone giuste al posto giusto, stiamo accelerando già in queste settimane su tanti fronti. Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori novità: non ci fermiamo mai, sia nell’attività sportiva (dalla prima squadra alla juniores regionale a tutto il settore giovanile) che in quella societaria. Stiamo lavorando per garantire a questa nostra storica società un futuro nel segno della tradizione. In questi mesi estivi contiamo di strutturare la Caronnese a dovere per essere pronti a fronteggiare con obiettivi importanti la prossima stagione sportiva. Voglio ringraziare a nome di tutto il CdA Umberto Gambaro e la famiglia Reina per quello che ha fatto per questa Società negli anni precedenti , sperando di proseguire altrettanto bene l’ottimo lavoro svolto da chi ci ha preceduto”, queste le prime dichiarazioni a margine dell’assemblea del Presidente del sodalizio rossoblù Egidio Terenziani.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione