CESATE – Intervento notturno di carabinieri e due ambulanze – Croce rossa di Saronno e Croce viola – la scorsa notte in via Sondrio a Cesate: una chiamata al 118 aveva segnalato una rissa. Quattro le persone che hanno avuto bisogno di cure mediche, e che hanno 34, 43, 50 e 59 anni; nessuno è apparso in condizioni preoccupanti ed i contusi sono stati medicati al pronto soccorso negli ospedali di Garbagnate Milanese e Saronno.

I militari dell’Arma, ad indagare sono quelli della Compagnia di Rho, hanno avviato accertamenti per chiarire tutti i contorni della vicenda, che ha creato un certo trambusto in una zona centrale della cittadina del Milanese.

(foto archivio)

08072023