GERENZANO – SARONNO – “Ho assistito ad un gesto molto gentile e attento da parte di una delle guardie dell’ospedale di Como e visto che ha coinvolto alcuni residenti nel Saronnese vorrei ringraziare quell’uomo qui in modo che tutti possano vederlo”.

E’ il messaggio arrivato a ilSaronno che racconta una storia lieto fine proprio grazie alla sensibilità e allo spirito di servizio di un degli addetti alla sicurezza del presidio comasco. “Qualche giorno ho visto una donna vicino al muro di confine con ospedale che piangeva. Dopo pochi minuti le si è avvicinata una guardia del presidio. L’uomo ha parlato per diversi minuti con la donna che ha presto smesso di piangere. Era visibile come fosse emotivamente provata ma anche come le cure della guardia le stessero dando sollievo. Dopo poco è arrivato proprio l’addetto alla sicurezza ha fatto una telefonata ed è arrivato il figlio della donna che l’ha accompagna a casa”.

E conclude: “E’ stato un piccolo gesto ma un grande esempio di attenzione e di sensibilità per chi vive un momento di difficoltà. Non sempre quando si lavora è facile vedere e gestire la sofferenza altrui. Bello che ci sia chi lo sa fare gratuitamente”.

