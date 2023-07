x x

SARONNO – La notizia della scomparsa di Andrea Rezzonico vittima di un malore questa mattina, lunedì 10 luglio nella casa di famiglia a Saronno ha lasciato senza parole l’intera città.

C’è grande incredulità per la morte tanto repentina di una persona piena di vita e di passioni. Era un cultore della bellezza, di tutto quello che era elegante, ricercato ed intenso. Che fosse cucina, ristoranti, musica, arte, cinema o calcio (seguiva con passione la Juventus) era sempre “sul pezzo”, sempre aggiornato sempre pronto con una curiosità o uno spunto di discussione che svelano le sue grandi passioni dall’enogastronomia alla politica.

Non a caso, malgrado sia rimasto sotto i riflettori una decina d’anni, Andrea Rezzonico è stato protagonista di alcune delle pagine più intense della politiche saronnese distinguendosi come attento conoscitore non solo delle norme ma anche dei protagonisti. È stato commissario di Forza Italia e capogruppo degli azzurri durante le due Amministrazioni di Pierluigi Gilli. Poi aveva continuato a seguire le vicende politiche, a commentare “da democristiano di una volta” come amava definirsi, presente e attento se pur a distanza. Ultimo intervento politico era stato proprio su IlSaronno all’Arenabiancoceleste nel dicembre 2019 in pieno clima pre elettorale. Un passaggio che aveva fatto pensare a molti all’eventualità di un ritorno in politica che però non è mai arrivato.

Rezzonico, in politica e nella vita privata, era sagace e dalla battuta pronta che gli permetteva di uscire con una risata da quelle situazioni in cui a volte si ritrovava per la sua schiettezza estrema. Un vero e proprio affabulatore in grado di infervorarsi in una discussione e pochi minuti dopo conquistare tutti con un’osservazione acuta.

La sua scomparsa lascia un vuoto in città non solo per quello che ha dato ma anche per quello che avrebbe ancora potuto dare alla sua Saronno.

