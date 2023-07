x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Forza Italia in merito alla scomparsa a causa di un malore di Andrea Rezzonico ex capogruppo azzurro e commissario cittadino.

“Apprendiamo con profondo dolore la notizia della scomparsa di Andrea Rezzonico, storico esponente di Forza Italia e persona molto conosciuta e apprezzata dalla comunità saronnese. Andrea Rezzonico ha tenuto alta la bandiera del nostro partito per anni e ne è stato uno dei principali protagonisti. Da coordinatore cittadino di Forza Italia e da capogruppo di Fi nelle due sindacature Gilli, ha dimostrato grandi abilità politiche e fine intelletto. Sempre disponibile nelle attività cittadine e aperto al dialogo, era molto presente e attento conoscitore delle dinamiche politiche saronnesi. Le sue proverbiali imitazioni, l’amore per il bello e per la vita, strappavano un sorriso a chiunque lo conoscesse. Oggi Saronno perde prematuramente uno dei suoi piu’ devoti figli”.

