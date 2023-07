x x

ORIGGIO – Voragine in via Volta, all’altezza della intersezione con via Enrico Fermi: a dare l’allarme, anche sui social, un cittadino di passaggio che ha realizzato anche qualche immagine. Nell’asfalto una ampia buca che non fa presagire nulla di buono, nel caso qualche vettura ci finisca sopra, e che soprattutto in orario notturno potrebbe essere difficilmente individuabile da parte di chi arriva.

Episodio analogo si era verificato nei giorni scorsi nella zona centrale di via Manzoni a Saronno, facile pensare che anche in questo frangente all’origine vi sia una perdita idrica o della fognatura, che ha via via eroso la terra sotto l’asfalto.

(foto: il particolare di una delle immagini comparse sui social per mettere in guardia gli automobilisti)

10072023