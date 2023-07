x x

SARONNO – Fortunatamente si è piegata verso l’area verde e non sul marciapiede o la strada la pianta spezzata dal vento che nelle ultime ore ha spazzato la città degli amaretti.

La pianta spezzata si trova in via Piave poco prima dei binari dell’ex Saronno-Seregno. La sua caduta non ha provocato danni o disagi ai residenti perchè rami e chioma sono finiti nell’aiuola che la circondano. Certo sarà necessario un intervento per eliminare il tronco spezzare e quel che resta della pianta.

