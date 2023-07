x x

LIMBIATE – In Corte d’Appello a Milano è stata dimezzata la pena nei confronti dell’ex comandante della polizia locale di Trezzano sul Naviglio, ma residente a Limbiate, accusato di avere nascosto cocaina nell’auto di una collega di Corbetta, per “vendetta” visto che lei ad una concorso pubblico l’aveva giudicato non idoneo.

In primo grado il comandante era stato condannato a 8 ani di reclusione a 4 anni e mezzo di carcere. Disposta anche l’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni e l’imputato è stato inoltre condannato a versare una provvisionale risarcitoria di 40mila euro alla collega, costituitasi come parte civile.

I fatti, che a suo tempo suscitarono notevole scalpore, sono del gennaio 2020.

(foto archivio)

14072023