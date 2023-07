x x

SARONNO – Intervento dell’ambulanza nel tardo pomeriggio di ieri alla stazione ferroviaria di “Saronno centro” di piazza Cadorna dove alle 18.10 viaggiatori e personale avevano segnalato la presenza di una persona in difficoltà: è stato soccorso un uomo al quale è stata diagnosticata una “intossicazione”. L’autolettiga, della Croce azzurra di Caronno Pertusella, l’ha trasportato all’ospedale per gli accertamenti del caso, non è comunque apparso in pericolo di vita.

Sempre ieri, alle 9.50, in via Stabilimenti a Ceriano Laghetto si è registrata una caduta dalla bicicletta, da parte di un uomo di 46 anni. Sul posto è accorsa l’ambulanza della Croce rossa di Lomazzo ed il paziente, con contusioni e lesioni varie ma non in pericolo di vita, è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza per le cure del caso.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio)

15072023