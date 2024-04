Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO La lista civica Orizzonte Comune invita tutti i cittadini di Ceriano a una serata di condivisione e divertimento con una pizza venerdì 3 maggio. La pizzata, che si terrà al Club Tennis Ceriano di via Campaccio 3, dalle 20, sarà un’occasione per conoscere meglio i candidati della lista e per sostenere la loro campagna elettorale in vista delle elezioni comunali dell’8 e 9 giugno.

“Credo da sempre in una politica fatta di contatto diretto, chi mi ha conosciuto negli anni dedicati all’associazionismo e all’oratorio può confermarlo – dichiara Massimiliano Occa, candidato sindaco di Orizzonte Comune – Per questo motivo per un confronto ulteriore con i cerianesi abbiamo organizzato questa pizzata, un momento informale, per incontrare i cittadini e raccogliere idee e suggerimenti per il futuro di Ceriano.”

La quota di partecipazione alla pizzata è di 25 euro per gli adulti, 10 per i bambini fino a 10 anni e il ricavato sarà utilizzato per finanziare la campagna elettorale di Orizzonte Comune.

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

“Vogliamo una Ceriano diversa, è il nostro slogan – conclude Occa – ma potremo realizzarla solo con il contributo di tutti!

Per le iscrizioni contattare Orizzonte Comune alle pagine Facebook e Instagram.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti