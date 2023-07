x x

CARONNO PERTUSELLA – Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi nel tratto locale dell’ex stratale Varesina, nella zona industriale, dove la trafficata arteria prende il nome di via Bergamo. E’ successo alle 17.50 domenicali.

Si è trattato di una caduta dalla motocicletta, il sinistro ha riguardato un uomo di 55 anni. Sul posto l’intervento di una ambulanza della Croce viola e di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno. Il ferito non è apparso in condizioni preoccupanti, è stato medicato e visitato direttamente sul posto e non si è rivelato necessario il trasporto in ospedale. I militari dell’Arma del comando saronnese, e nello specifico del Nucleo radiomobile, hanno avviato accertamenti sulla dinamica dell’accaduto.

(foto archivio)

16072023