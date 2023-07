x x

di EZIO MOTTERLE

Un occhio al meteo e uno al portafogli. Vacanze senza troppe certezze anche per la metà dei varesotti partiti o in partenza (per l’altra metà tempo e denaro sono ormai variabili non in grado di condizionare una scelta: si resta comunque a casa). Estate di nuovo anomala, benché fosse atteso un ritorno alla normalità dopo il tempo della pandemia. Clima mutevole sospeso tra nubifragi e caldo torrido, problemi irrisolti nel bilancio familiare, difficile scovare soluzioni convenienti nel dedalo di costi in aumento e giornate instabili. Saltati tutti i riferimenti alla tradizione, pensioncina stessa spiaggia stesso mare, oasi immutabile di agevole relax a prezzo fisso, accoglienza accattivante, arrivo e partenza di sabato senza badare a nuvole e prezzi. Boom viceversa di scelte online fin nei minimi dettagli, tutto programmato al minuto, pochi spazi per viaggi vecchio stile da costruire giorno dopo giorno, con ampie concessioni all’imprevisto che comprenda un rigenerante ozioso riposo. La prima metà di luglio se n’è andata così, tra spostamenti forzatamente un po’ in punta di piedi, tutti pronti ora al boom delle partenze nella prospettiva d’agosto, mentre il cumulo di incognite non accenna a stemperarsi, tutt’altro. Nessuna certezza su un solleone finalmente stabilmente accompagnato da cieli azzurri stile cartolina, nessun accenno al sospirato raffreddamento dell’inflazione, men che meno al silenzio di missili e cannoni, laggiù verso est

. Con la prospettiva dunque di un autunno caldissimo non certo per ragioni meteorologiche, senza più nemmeno il conforto psicologico dell’attesa di una pausa da vacanza comandata, basta alibi insomma per rinviare soluzioni di problemi che già occhieggiano all’orizzonte. Per ora comunque qualche via di fuga, se non altro legata al tempo estivo ampiamente rimasto, consente ancora sprazzi di spensieratezza. Si parte dunque a migliaia, maggioranza netta in direzione mare e non oltre i confini nazionali, dicono i sondaggi in grado di calcolare finanche ogni sbadiglio, uno sguardo alle previsioni del tempo e uno al saldo della carta di credito. Periodo limitato, pochi o pochissimi giorni in media lontano da casa, Inutile cercare un domani carico di certezze. Non c’è. Tanto vale esser lieti. Potendo, più che volendo.