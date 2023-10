di EZIO MOTTERLE

Oltre un terzo delle offerte di lavoro in arrivo da aziende del Varesotto che prevedono di assumere personale si scontra con l’assenza di domanda. Mancano insomma lavoratori necessari a un mercato che – non da oggi – incontra grosse difficoltà a far coincidere le due esigenze fondamentali per fronteggiare l’emergenza occupazione, con tre imprese su quattro

che hanno problemi di reperimento delle figure professionali in entrata, tra le più ricercate attrezzisti di macchine utensili, elettricisti e installatori di impianti elettrici, idraulici nelle costruzioni civili. Quali sono dunque le competenze richieste dalle imprese varesine alla ricerca di una particolare figura professionale? E quali percorsi formativi potrebbero migliorarne l’acquisizione, facilitando l’incontro tra domanda e offerta di lavoro? La risposta giunge da un’ampia ricerca (“For matching”) condotta da Provincia e Camera di Commercio di Varese, che ha esaminato tutti i dati disponibili sul problema. Dunque la mancanza di candidati è al primo posto tra le difficoltà riscontrate dalle imprese che cercano forza lavoro, vengono poi questioni legate alla preparazione e all’esperienza del candidato, ma il primo problema resta l’assenza di aspiranti, che si collega principalmente al calo demografico e a motivi culturali (aspettative personali, retributive, di qualità e ambiente di lavoro). Il periodo storico si caratterizza per un disallineamento tra le competenze disponibili sul mercato del lavoro e quelle effettivamente richieste dalle imprese. Le aziende rilevano sempre più la difficoltà a reperire personale non solo nei settori manifatturieri, sempre più interessati da trasformazioni inerenti le nuove tecnologie, ma anche nell’ambito dei servizi, dove la mancanza di personale, unita al rapido turnover, è diventata strutturale, si pensi all’ambito turistico-alberghiero. Fondamentale a questo punto è che la formazione sia sempre più indirizzata alle reali esigenze del mondo imprenditoriale, obiettivo indicato con chiarezza da tutti gli enti interessati, anche per cogliere le opportunità di una tendenza positiva che vede comunque un incremento crescente del numero complessivo di avviati al lavoro. Nel segno di una vitalità che caratterizza l’economia varesina, in questo autunno certamente non privo di nubi.

