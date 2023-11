di EZIO MOTTERLE

C’è chi sostiene da tempo che Varese col suo territorio prealpino disteso tra laghi e colline, ben collegato al resto del mondo, storica sede di benessere economico diffuso, sia il luogo ideale per vivere, il posto più bello in assoluto. Di certo la concorrenza, anche da queste parti, non manca. Fatto sta che quello dell’attrattività residenziale diventa oggi uno degli obiettivi di fondo per rilanciare lo sviluppo della provincia. E così l’invito a venire a vivere e fare impresa nel Varesotto è diventato punto qualificante del nuovo piano quinquennale elaborato dalla Camera di commercio, che rileva come la crescita non possa prescindere dalla capacità di trattenere e attrarre risorse fatte anzitutto di imprese, turisti, residenti, lavoratori, investitori. Tre le linee strategiche con cui viene declinata questa “missione attrattività”, con particolare attenzione alle attività sostenibili e al mondo giovanile. Si parte da “Investimenti e business” per l’insediamento e la permanenza sul territorio di iniziative imprenditoriali in una logica di integrazione con le politiche locali in tema di riqualificazione, infrastrutture, valorizzazione dell’ambiente, sistema degli incentivi, accesso al credito e supporto all’export. Seconda linea strategica il “Marketing turistico” in grado di favorire interventi di ampio respiro per cogliere le potenzialità incidendo sui problemi specifici e attivando nuove sinergie con soggetti pubblici e privati. La terza linea è appunto quella dell'”Attrattività residenziale”, partendo da uno dei punti di forza della provincia, di Varese non a caso definita “crocevia d’Europa”, la sua posizione geografica, vicina a Milano, alla Svizzera e a Malpensa, unita a un costo della vita inferiore a quello di aree circostanti. Il contesto ambientale di prim’ordine rende infine il territorio competitivo nell’attrarre nuova residenzialità, puntando in particolare a quella giovanile sotto il brand “Vieni a vivere a Varese”, appoggiato a una solida base di offerte in grado di aprire l’accesso a soluzioni che ottimizzino le risorse già presenti e ampiamente riconosciute. In questo modo il “sistema Varese” intende garantire, con l’apporto diretto di tutti gli operatori interessati, nuove opportunità di accesso inserite in un sistema socio-economico concorrenziale. Tale da accrescere il richiamo per stabilirsi ai piedi delle Prealpi.

