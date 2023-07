x x

GARBAGNATE MILANESE – La bici è finita nella vicina aiuola e i due ragazzi si sono ritrovati a terra sull’asfalto. Il parabrezza e il cofano del furgone mostrano la violenza dell’impatto. Un 15enne morto poco dopo l’arrivo all’ospedale San Gerardo di Monza e la sua amica e coetanea portata in elisoccorso al Niguarda dove è ricoverata in pericolo di vita.

Bastano questi pochi elementi, raccolti e raccontati da Milano Today, a riassumere il drammatico incidente avvenuto ieri sera, lunedì 17 luglio, a Garbagnate Milanese in via Kennedy all’altezza di una rotonda.

Per ricostruire quanto accaduto intorno alle 22,30 sono all’opera i carabinieri di Rho che stanno cercando di capire se i due ragazzi stessero attraversando sulle strisce e se fossero in sella alla bici o l’avessero a mano. In ogni caso resta la certezza dell’impatto che li ha sbalzati via. Immediato l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono arrivate le ambulanze della Croce Azzurra di Caronno e Rossa di Garbagnate, l’automedica del presidio cittadino e anche l’elisoccorso. Il ragazzo è stato portato a Monza dove si è spento mentre i carabinieri stavano ancora effettuando i rilievi sul luogo del sinistro che si sono conclusi con i sequestri dei mezzi.

Sottoposto al test con l’etilometro il conducente del furgone un 32enne romeno. Secondo quanto riportato dalla stampa l’uomo avrebbe avuto un tasso alcolemico più alto di quello consentito per guidare. E sarebbe anche stato privo di patente. E’ stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale e portato al carcere di San Vittore.

Le indagini proseguiranno con quanto emergerà dall’autopsia del ragazzo che non ce l’ha fatta e l’analisi delle testimonianze raccolte sul posto e dei rilievi.

