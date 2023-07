x x

SARONNO – Che fosse una sfida o una bravata non è ancora stato chiarito ma certo vedere due ragazzi che a mani nude, e quindi senza nessuna protezione, provano a scalare la facciata della Prepositurale la chiesa centrale di Saronno ha lasciato senza parole molti dei presenti.

Una donna ha inviato a ilSaronno una segnalazione con tanto di foto per stigmatizzare l’accaduto. Fortunatamente nessuno si è fatto male e non risultano interventi sanitari ma certo il rischio c’è stato.

Il tentativo di scalata è avvenuto in piazza Libertà poco prima di mezzanotte quando sul sagrato erano presenti solo pochi gruppi di ragazzi e alcuni passanti in corso Italia: “Stasera 18 luglio verso le 23:20 ho avvistato due ragazzi inglesi arrampicarsi sulla porta della chiesa centrale. Spero che si possa fare qualcosa”.

Non è un caso isolato. Lo scorso 14 settembre un ragazzo aveva scalato la facciata della Prepositurale salvo poi sparire dalla vista degli amici rimasti in piazza. Preoccupati dopo averlo chiamato a gran voce senza avere risposta i giovani avevano chiamato i soccorsi. Così i vigili del fuoco di Saronno con l’autoscala avevano raggiunto il tetto trovano il giovane che dormiva rannicchiato in un angolo.

