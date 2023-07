x x

GARBAGNATE – Sarà interrogato stamattina, mercoledì 19 luglio, il 32enne che martedì sera ha investito con il proprio furgone due 15enni che stavano attraversando, intorno alle 22,30, viale Kennedy. I due giovani sono stati sbalzati a 20 metri dopo il violento impatto con il cofano e il parabrezza. Per Valentino Colia, morto appena arrivato all’ospedale San Gerardo di Monza, non c’è stato scampo mentre malgrado le gravi lesioni lotta ancora l’amica 15enne ricoverata all’ospedale Niguarda dove è arrivata in elisoccorso.

L’uomo di nazionalità romena è stato subito fermato dai carabinieri di Rho. Subito dopo l’impatto ha prestato i primi soccorsi tenendo anche per mano il 15enne. Durante la fase dei soccorsi e dei rilievi è stato sottoposto ad un test con l’etilometro: aveva un tasso alcolemico di 1,1 grammi litro ossia più del doppio di quello consentito per mettersi al volante.

E’ stato subito arrestato con l’accusa di omicidio stradale e portato al carcere di San Vittorio. Non ha avuto bisogno di cure al pronto soccorso: malgrado la violenza del sinistro era illeso se pur in stato di shock.

Nella giornata di ieri sono emersi diversi precedenti specifici per guida senza patente, guida in stato di ubriachezza e rifiuto di sottoporsi all’alcoltest. I primi problemi con la legge risalgono al 2016 mentre l’ultimo al 2020 quando era stato trovato al volante senza patente e in stato di ebbrezza. Era affidato in prova ai servizi sociali e questo gli permetteva di circolare dalle 6 alle 23. Il furgone, ora sotto sequestro come la bici dei 15enni, è di proprietà dell’azienda edile dove lavorava. A suo carico anche accuse per ricettazione, droga e minacce.

Ma non solo. I carabinieri hanno accertato come l’uomo non abbia mai conseguito la patente in Italia e non ci sono elementi che facciano pensare che l’abbia ottenuta in Romania.

QUI LA CRONACA DELL’INCIDENTE

QUI LE TESTIMONIANZE DEI PRESENTI

QUI IL RICORDO DI VALENTINO

(foto da Rainews)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione