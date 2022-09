x x

SARONNO – Dovrà comparire davanti all’autorità giudiziaria il 25enne che questa notte ha movimentato i sonni saronnesi. Come anticipato da ilSaronno, stamattina alle 3 un giovane ha scalato la facciata della chiesa Prepositurale, usando un pluviale. Arrivato sul tetto non si è più mostrato agli amici. Non rispondeva quando lo chiamavano ne a voce ne al cellulare. Non vedendolo più scendere, e temendo un malore visto che il giovane era alticcio, hanno lanciato l’allarme.

I vigili del fuoco del distaccamento di Saronno sono intervenuti con un’autopompa, gli specialisti del nucleo S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) di Varese e un’autoscala giunta in supporto dalla sede di Legnano. Gli operatori dopo una ricerca sulla copertura del luogo di culto, hanno trovato il ragazzo addormentato in un anfratto, non si esclude in stato psicofisico alterato.

I vigili del fuoco hanno riportato il giovane con i piedi per terra. Sul sagrato ad attenderlo, oltre agli amici i carabinieri che lo hanno denunciato.

