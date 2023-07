Elon Musk mostra interesse per una nuova meme coin: sarà un successo annunciato?

x x

Il fondatore di Tesla, SpaceX e numerose altre imprese, ognuna delle quali ha rivoluzionato il proprio settore di mercato, è noto per il suo interesse verso le meme coin. Nessuna delle maggiori meme coin per capitalizzazione di mercato sarebbe dove si trova oggi senza l’influenza di Elon Musk. Spesso, basta un solo tweet del miliardario o una sua reazione a un tweet per far schizzare il prezzo del token in questione alle stelle, con aumenti anche di centinaia di punti percentuali. Ora, una nuova meme coin sta per entrare sul mercato e già più volte Elon Musk su Twitter ha mostrato il suo interesse con numerose reazioni e commenti.

La cosa più grande che una meme coin possa aspirare a raggiungere nel suo percorso è sicuramente attirare l’attenzione del fondatore di Tesla. Se ci si riesce, un’esplosione del prezzo è piuttosto probabile. Naturalmente, ciò accade solo a pochissimi tra le centinaia di meme coin che entrano sul mercato ogni giorno, anche perché la maggior parte non è da prendere sul serio fin dall’inizio.

Uno sguardo a Dextools rivela che la maggior parte dei token divertenti che arrivano sul mercato scompaiono altrettanto rapidamente di come sono stati creati. La liquidità spesso non è sufficiente per consentire una negoziazione efficiente e, se nei primi minuti non succede nulla, molti decidono di sciogliere il loro pool di liquidità. A volte lo fanno solo dopo che i primi acquirenti sono entrati e si ritrovano così con dei token in mano privi di valore.

Ciò non è solo irritante ma significa una perdita totale per coloro che hanno acquistato il token. Tuttavia, ci sono anche molti esempi positivi. Ogni giorno vengono lanciate meme coin che offrono rendimenti superiori al 100% e, quando si tratta di monete notate da Elon Musk, il prezzo può aumentare anche di mille volte.

Elon Musk reagisce a Wall Street Memes ($WSM)

Con Wall Street Memes ($WSM) viene lanciata una meme coin che non cerca di costruire una forte comunità solo dopo il lancio. Gli account sui social media di Wall Street Memes su Twitter e Instagram possono vantare già oltre un milione di follower. Questa visibilità è stata sufficiente affinché il proprietario di Twitter abbia già reagito ad alcuni tweet. Ora, il team sta lanciando il token $WSM, che ha quindi la più grande possibilità di attirare l’attenzione del miliardario.

Anche se Musk non dovesse interessarsi ulteriormente a $WSM, la forte comunità di oltre un milione di follower rappresenta un ottimo presupposto per far decollare il token dopo il lancio. Perfino PEPE, dopo essere salito a quasi 2 miliardi di dollari, ha avuto appena 300.000 follower su Twitter. La comunità è tutto quando si tratta di meme coin e Wall Street Memes ($WSM) ne ha una davvero grande.

Collezione NFT già un grande successo

Lo stesso team che sta ora lanciando il token $WSM ha già dimostrato nel 2021 di saper creare un hype anche nel settore Web3. La collezione NFT Wall Street Bulls, composta da 10.000 pezzi, è stata esaurita in pochi minuti e ha generato milioni di ricavi. Oggi, il team si spinge ancora oltre con $WSM.

Finora, solo nella prevendita, sono stati venduti token per oltre 16 milioni di dollari, una somma che solo pochi meme coin raggiunge. La presale è ancora in corso fino a quando non saranno venduti token per un valore di 30 milioni di dollari. Fino a quel momento, gli investitori hanno il vantaggio che il prezzo di prevendita dei token viene aumentato in diverse fasi.

Ciò significa che tutti coloro che partecipano nella fase attuale di prevendita possono già ottenere un grande profitto contabile prima della quotazione sugli exchange di criptovalute, la quale potrebbe aumentare considerevolmente dopo il lancio, quando milioni di utenti delle borse di criptovalute si accorgeranno di Wall Street Memes ($WSM).

Grazie alla grande notorietà che il team ha costruito molto prima del lancio di $WSM e al fatto che si muova molto bene nel Web3, è molto probabile che anche le maggiori borse di criptovalute facciano a gara per listare $WSM, il che potrebbe influenzare positivamente il prezzo in modo significativo.

