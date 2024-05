Sport

SARONNO – Gioco, incontro e partita. Con una prestazione super, l’AZ Robur Saronno supera la Riso Scotti Pavia e porta a casa gara 3 e la serie di semifinale. Davanti a un tutto esaurito al PalaRonchi, i ragazzi di coach Biffi sono stati semplicemente impeccabili, conducendo con abilità e forza la sfida sin dalla palla a due.

Primo quarto che vede nei primissimi minuti le due squadre che si sorpassano e controsorpassano punto dopo punto, ma la Robur sembra già più pimpante. Soprattutto in difesa, a rimbalzo e sulle palle vaganti, i biancoazzurri ci mettono più energia e cattiveria agonistica. Le percentuali dal campo, poi, rispetto a gara 2, aiutano decisamente i saronnesi. Circolazione palla veloce e precisa, uomini liberi pescati di continuo e precisione al tiro : questa è la ricetta che permette alla Robur di chiudere il primo periodo 23-15.

Secondo quarto, comincia la fuga. Pavia non riesce ad arginare Saronno che è letteralmente come un fiume in piena, piovono canestri e la difesa regge alla grande. Capitan Quinti domina nella sua area, Pellegrini solito mattatore e spina nel fianco per la retroguardia avversaria. Ma tutta la squadra ha un piglio diverso, c’è decisamente voglia di vincere davanti ai propri tifosi. Il primo tempo si chiude 47-29 per la Robur.

Nel terzo periodo, c’è il definitivo allungo del k.o. tecnico. Beretta sforna assist a destra e a sinistra, i tiratori stasera sono dei cecchini e permettono ad un certo punto di doppiare Pavia a suon di triple. Gli ospiti non possono farci nulla, Saronno corre di più e gioca sulle ali dell’entusiasmo, si arriva agli ultimi dieci minuti e i giochi sono già fatti, 75-45 in favore della Robur.

Quarto quarto dove i ritmi sono comprensibilmente più bassi, per Saronno è solo questione di far passare minuti e secondi per gestire l’irraggiungibile vantaggio accumulato. Nel finale escono i beniamini di casa che si beccano la standing ovation di tutto il palazzetto, Ugolini, Nasini, Negri, De Capitani e gli altri sono ricoperti di applausi mentre lasciano il campo ai ragazzi più giovani. C’è clima di grande festa, anche coach Biffi applauditissimo. Finisce 87-63, Saronno elimina Pavia e raggiunge la finale playoff.

Dall’altra parte ci sarà Cecina, squadra forte e profonda, già affrontata nel girone Gold. Al primo anno di Serie B Interregionale, la Robur è a due vittorie di distanza dal massimo traguardo. Servirà tutto : tecnica, tattica, grinta e cuore. Le ultime due vittorie, le più difficili delle tantissime ottenute in questa stagione clamorosa. Saronno è ad un passo dal sogno promozione.

MVP di serata è Andrea Quinti : il centro capitano della Robur Saronno regala ai propri tifosi una clamorosa prestazione da 21 punti (9/13 dal campo), 16 rimbalzi, 5 recuperi, 1 stoppata e 1 assist.

AZ Robur Saronno – Riso Scotti Pavia : 87-63

AZ Robur Saronno : 6 Marcello Canton, 7 Pietro Ugolini, 8 Andrea Negri, 9 Andrea Quinti, 10 Francesco Silvio De Capitani 12, Pietro Nasini, 14 Emanuele Bianchi, 15 Gabriele Pellegrini, 16 Giovanni Romano’, 18 Matteo Beretta, 20 Giacomo Motta, 99 Leonardo Figini. All. Renato Biffi.

Riso Scotti Pavia : 0 Andrea Banin, 3 Alessandro Ferri, 8 Alberto Apuzzo, 9 Darius Stonkus, 10 Anfernee Hidalgo Quiroz, 11 Leonardo Dante Invernizzi, 12 Alessandro Spatti, 14 Francesco Gravaghi, 17 Alete Maria Ferdinando Ferretti, 20 Daniele Pesenato, 22 Matteo Ciocca. All. Davide Cristelli.

QUI LA FOTOGALLERY

QUI LA DIRETTA

________________________________________________________________________________________________

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

19052024