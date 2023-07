x x

GERENZANO – Le previsioni l’avevano annunciato ma certo era difficile immaginarsi una tale furia: una maxi ondata di maltempo si è scatenata sul Saronnese con grandine, pioggia e vento. Intorno alle 10 il cielo grigio è diventato progressivamente sempre più nero presto animato da lampi e fulmine. Quindi una grandinata con maxi chicchi grandi come palle da golf, vento e pioggia.

La situazione è apparsa subito molto critica a Gerenzano dove la grandine ha letteralmente imbiancato le strade.

Maxi chicchi di grandine anche a Saronno dove in pochi minuti le strade sono diventate impraticabili a causa dell’acqua. Anche a Solaro dove il cielo è diventato tanto scuro da far attivare l’illuminazione crepuscolare. Segnalazioni per un allagamento alla Robur e prime richieste di intervento per allagamenti in cantine e infiltrazioni dai tetti.