CARONNO PERTUSELLA – Si terrà domani il tradizionale appuntamento con la Pastasciutta antifascista, in occasione del celebre episodio che nel 1943 vide come protagonisti i Fratelli Cervi. L’Anpi di Caronno riproporrà questa tradizione al Parco della Resistenza di via Avogadro nella giornata di domani.

Quest’anno l’entusiasmo dei cittadini ha segnato un record della manifestazione, che conta ben 177 iscritti. Un record che batte quello dello scorso anno, quando all’evento parteciparono in 150, consumando 16 chili di pastasciutta.

Il menù prevede la pastasciutta offerta da Anpi, grigliata e patatine al costo di 15 euro e il menù per bambini dal costo di 10 euro; non mancherà il menù vegetariano e vegano, se segnalato adeguatamente al momento dell’iscrizione.

