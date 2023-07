x x

GERENZANO – E’ viva grazie al lavoro di squadra di alcuni residenti dei volontari Enpa Granita la gattina rimasta seriamente ferita durante la prima grandinata quella di venerdì 21 luglio a Gerenzano.

La gatta, di soli tre mesi, è stata colpita in mattinata da alcuni maxi chicchi di grandine ed è caduta in un cumulo ghiaccio. Lì è stata trovata da alcuni residenti che l’hanna asciugata con un’asciugacapelli ed hanno anche tentato di riscaldarla. Determinante l’arrivo dei volontari Enpa che hanno iniziato a scaldare il micio poi portarla dal veterinario. Pur provata e in ipotermia Granita ha lottato ed è riuscita a superare la crisi.

Ha un trauma cranico ma si sta riprendendo anche se la sua prognosi è ancora riservata. E’ alla ricerca di una famiglia che possa prendersi cura di lui.

Chiunque volesse aiutare può chiamare il numero +39 345 299 5883.

