SARONNO – “Anche quest’anno gli orti didattici, a causa della grandine, hanno fatto una brutta fine.Adesso cercheremo di ripristinare tutto per l’apertura delle scuole”: lo fanno sapere i volontari di Ambiente Saronno, circolo locale di Legambiente che si occupa di questa iniziative.

Le recente gradinate hanno infatti seriamente danneggiato gli orti didattici, che dovranno adesso essere rifatti; era successo lo stesso esattamente un anno fa in occasione di una analoga ondata di maltempo.

Tanti i danni in tutta la zona in particolare per la forte grandine dei giorni scorsi, che ha colpito tutto il Saronnese ma soprattutto Saronno e Gerenzano.

(foto: grossi danni a Saronno per gli orti didattici a causa della gradine dei giorni scorsi)

