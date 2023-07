x x

ORIGGIO – Incidente stradale ieri mattina in autostrada A9 fra il bivio con la A8 e Origgio, in direzione di Como: ha riguardato un mezzo pesante ed ha coinvolto in tutto cinque persone, due delle quali – uomini di 71 e 41 anni – hanno avuto bisogno di cure mediche. Sul posto l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Varese, polizia stradale e dell’ambulanza di Soccorso Rho, i feriti sono stasti trasportati all’ospedale di Saronno ma le loro condizioni non sono apparse preoccupanti; in corso gli accertamenti della Polstrada per chiarire dinamica ed eventuali responsabilità di quanto successo.

Tamponamento con tre feriti ad Origgio. E’ successo ieri mattina alle 6.50 in via Volta. Due le automobili coinvolte, hanno avuto bisogno di cure un ragazzo di 21 anni, un uomo di 41 anni ed uno di 54 anni, nessuno in gravi condizioni, sono stasti medicati all’ospedale di Saronno dopo essere assistiti sul posto da una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella. Sul luogo del sinistro anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno.

27072023