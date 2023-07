x x

GERENZANO – La violenta tromba d’aria con vento e tantissima pioggia che si è abbattuta nella notte tra sabato 29 e domenica 30 luglio ha messo in ginocchio anche il comune di Gerenzano. Praticamente quasi tutte le abitazioni del paese stanno facendo i conti con infiltrazioni d’acqua e mancanza di corrente elettrica.

E’ una sorte di tempesta perfetta: prima due grandinate che hanno rotto tegole e travi e aperto vere e proprie voragini nei tetti, quindi l’irreperibilità di materie prime (dai teli alle tegole) che hanno reso difficile con la difficoltà di reperire manodopera la sistemazione dei tetti. Ieri notte il violento temporale che con il vento ha strappato ancora tegole e teli e l’acqua che ha allagato di nuovo le case.

Del resto il Comune ha già richiesto lo stato di emergenza per i danni delle due grandinati. Negli ultimi giorni l’Amministrazione comunale ha realizzato all’asilo un campo emergenza per le famiglie rimaste senza casa. I vigili del fuoco hanno lavorato anche di notte per la messa in sicurezza e la prefetto ha mandato un in aiuto altri volontari di protezione civile. Il temporale di oggi ha provocato di nuovo moltissimi danni.

