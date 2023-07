x x

SARONNO – Quello che si vede in queste ore in via Primo Maggio ha dell’incredibile. La piazza Cavalieri di Vittorio Veneto dove si svolgono le celebrazioni del 4 novembre davanti al monumento di Andreotti è completamente nascosta da un muro verde. Sono i rami e le foglie delle piante cadute ieri notte durante il nubifragio che ha spazzato la città di Saronno creando ancora diversi problemi dagli allagamenti alle auto danneggiate.

Tornando in piazza Vittorio Veneto alle 5 i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno si sono messi all’opera, dopo essere intervenuti per altre emergenze, per mettere in sicurezza la zona. Stamattina domenica 30 luglio chi passa si trova davanti ad uno spettacolo davvero desolante. E’ stata annunciata la chiusura della via Primo Maggio fino alla completa messa in sicurezza della zona.

(per le foto e i video si ringrazia Valentina Benenati

