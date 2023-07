x x

GERENZANO – Grondaie e tegole pericolanti e tetti da mettere in sicurezza. I vigili del fuoco del distaccamento di Saronno sono all’opera senza sosta da giorni per cercare di porre rimedio ai danni delle violente grandinate che venerdì 21 e lunedì 24 si sono abbattute sul Saronnese. Non solo durante l’emergenza ma anche nei giorni successivi. Anzi i vigili del fuoco sono all’opera persino di notte.

Gli ultimi turni notturni si sono impegnati, con l’ausilio dell’autoscala di Varese, nella messa in sicurezza di diverse abitazioni cittadina. Illuminando la zona di lavoro con le torri faro di cui sono dotati i mezzi e con dispositivi luminosi hanno provveduto a rimuovere tegole danneggiate che rischiavano di cadere, grondaie pericolanti e anche intonaco ed altri materiali che erano a rischio di caduta e quindi anche di danneggiare auto di passaggio o di ferire pedoni.

