SARONNO – Fulmini, anche impressionanti nelle loro dimensioni, e forti tuoni dalle 22.30 di stasera sabato, hanno annunciato la pioggia ovvero un forte temporale arrivato sulla zona di Saronno qualche minuto dopo le 23 e durato con precipitazioni a tratti intense (ma non grandine) per poco meno di un’ora. Un “normale” anche se intenso temporale, in tempi normali ma con la situazione d’emergenza che si registra in tante case ed edifici saronnesi e del circondario – rimasti senza tetto o col tetto seriamente danneggiato dalle grandinate dei giorni scorsi – i danni sono tutti da valutare, certo in molte abitazioni o quanto meno nei sottotetti sarà entrata molto acqua.

Le previsioni per domenica

Anche dopo mezzanotte e per alcune ore sono possibili, ma non certi, nuovi temporali sulla zona. Nella giornata di domenica si dovrebbe reucperare una certa “stabilità” e comunque non dovrebbe piovere.

