CARONNO PERTUSELLA- Doppietta per la capolista Inox Team Saronno che consolida la leadership delle nero blu, mentre Forlì e Mkf Bollate (seconda e terza) si dividono la posta. Vince due partite anche la Rheavendors Caronno (che si consolida al quarti posto), grazie anche a una perfect game da 5 inning di Ylian Tornes Vargas (foto).

Qui Saronno

Mia Office Blue Girls Pianoro – Inox Team Saronno

Prima vittoria delle campionesse d’Italia nel segno della nuova arrivata Uxua Modrego Lopez. La spagnola, inserita nel secondo spot del line-up, ha portato a casa 3 dei 5 punti che fissano il 5-3 finale e, nel corso del settimo attacco, è anche stata capace di battere un fuoricampo a sinistra. Primo punto della partita di Milagros Lozada su singolo della capitana della nazionale Giulia Longhi, al primo inning. Poi, al terzo, triplo di Fabrizia Marrone e primo punto spinto a casa proprio dal Modrego Lopez e volata di sacrificio di Longhi. Nella parte bassa del terzo segna Pianoro con Anita Bartoli, spinta a casa da un singolo di Eva Trevisan. Infine, dopo un buon equilibrio retto dalle lanciatrici Veronica Comar (perdente) e Alice Nicolini (vincente), i punti della settima ripresa e la vittoria delle varesine. Nonostante un tentativo di rimonta delle bolognesi arrivato fino al 3-5 grazie a un singolo a basi piene di Caitlyn Nolan, ma stoppato da un doppio gioco difensivo di Giulia Longhi, su una rimbalzante sul cuscino di terza di Priscilla Brandi.

Anche nella seconda partita arriva una vittoria per l’Inox Team. Una vittoria che, oltre a consolidare la prima posizione, dà anche la certezza dei playoff. Una affermazione che arriva dopo una bella sfida tra le lanciatrici, Yamerki Guevara Limonta e Stephanie Trzcinski. La cubana subisce meno valide, ma è l’australiana a portare a casa la vittoria. Il solo punto per lo sweep del Saronno arriva al sesto inning con un singolo di Fabrizia Marrone che, dopo la base ball conquistata da Milagros Lozada, corre a casa dalla seconda su valida di Giulia Longhi. 1-0 il finale e doppietta completata.

Qui Caronno

Rheavendors Caronno – Bertazzoni Collecchio

Vittoria in rimonta in gara 1 per Caronno contro Collecchio. Le emiliane cominciano forte segnando due punti con il singolo di Valentina Tondini contro Bianca Messina Garibaldi, ma le padrone di casa rispondono immediatamente dimezzando il parziale con l’RBI triple di Melany Sheldon. Nel secondo inning (hit by pitch a basi cariche subito da Ambrosi) e nel terzo (punto di Grasso su errore di tiro del catcher) Caronno prende il comando delle operazioni ed incrementa nella quarta frazione con il singolo di Chiara Ambrosi. Nella seconda parte di gara Messina Garibaldi e Alessia Melegari tengono in pugno gli attacchi avversari e l’incontro termina 4-2.

Gara 2 è show di Yilian Tornes. La lanciatrice cubana in forza alla Rhea lancia cinque riprese perfette con 11 strikeout (nove dei quali consecutivi per aprire l’incontro) nella larga vittoria della sua squadra per 9-0 contro la giovanissima pedana di Collecchio composta da Alessandra Marmo (classe 2006), Alice Carpena (classe 2007) e Irene Silvestri (classe 2007). L’attacco di Caronno batte 13 valide totali e segna nove punti nei primi tre inning, apparecchiando la tavola per la chiusura anticipata del match. Alicart, Sheldon e Ambrosi – prime tre del lineup lombardo – battono sette di queste valide, mentre si segnalano i primi RBI in massima serie di Cristina Elena Minadora Fenici, al debutto.

Qui Bollate

Forlì – Mkf Bollate

Termina in parità la sfida tra seconda e terza della classifica. Forlì vince gara 1 con Ilaria Cacciamani in pedana. Le romagnole vanno in vantaggio già alla prima ripresa con 3 punti, segnati da Noemi Giacometti (base ball), Ilaria Cacciamani (base ball) e Virginia Mambelli che, dopo aver battuto un doppio per portare a casa le compagne, ha segnato grazie a un singolo di Alexia Lacatena. Allungo al terzo con una valida di Martina Laghi, mentre al quarto è la stessa lanciatrice vincente, Ilaria Cacciamani, con un singolo a portare a casa 2 punti. Due singoli di Linda Rampoldi ed Elisa Princic confezionano un punto per Bollate, ma non è sufficiente a cambiare l’inerzia della partita e alla fine la vittoria arriva per la squadra di casa 6-1.

In gara 2 Forlì apre forte e sogna la possibilità di completare la doppietta: già alla prima le padrone di casa passano in vantaggio con un lead-off home-run di Laura Vigna. Quella della squadra romagnola è solo una breve illusione. Bollate infatti completa subito la rimonta, pareggiando al terzo con un singolo di Gabriela Slaba. Con un doppio di Carlotta Onofri e un singolo di Noemi Giacometti, Forlì torna avanti. Ma, tra il quinto e il settimo, con 2 punti al quinto (fuoricampo di Elisa Cecchetti), 2 al sesto (fuoricampo di Mikiko Eguchi) e 4 al settimo (determinante un triplo a basi piene di Linda Rampoldi e poi un singolo di Eguchi), l’MKF prende il largo. I doppi di Laura Vigna e Beatrice Ricchi consegnano un altro punto a Forlì, ma anche la vittoria a Bollate e Gabrielle Plain 9-3.

30072023