SARONNO – Area transennata e l’intervento dei vigili del fuoco oggi a mezzogiorno nel centro storico di Saronno per tegole pericolanti: ennesimo episodio collegato al forte maltempo dei giorni scorsi. In questo caso i vigili del fuoco sono accorso in via Tommaseo ma per arrivare alle tegole è stata necessaria l’autoscala. I pompieri hanno compiuto le necessarie sistemazioni, per vitare che qualche tegola rovinata dalla grandine potesse cadere sulla testo di qualche passante. Mentre la risistemazione glonale del tetto sarà eseguita, nei prossimi giorni ed in base alle disponibilità delle imprese edili che in questo periodo sono subissate di richieste, a cura dell’amministratore del condominio.

In città e nella zona sono stati tantissimi i danni per il recente maltempo.

29072023