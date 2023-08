x x

SARONNO – Traffico il tilt e tanti disagi alla periferia est saronnese per “l’infinito” cantiere di via Miola (che qualcuno ha paragonato alla Salerno-Reggio Calabria), dove da mesi è in corso la sostituzione delle condutture del gas, ci sono tante proteste. Mentre dalla vicina Tradate per un caso simile, si sta rifacendo l’area del centrale corso Bernacchi, giunge una inedita proposta dei cittadini arrabbiati, se ne potrà parlare anche a Saronno?

La proposta

A Tradate per i disagi del cantiere stradale la proposta di cittadini, e soprattutto commercianti di quella zona, è di non pagare la Tari (la tassa rifiuti) per sei mesi. Sarebbe una sorta di “risarcimento” per i problemi che ci si trova a vivere tutti i giorni in questo periodo. Il Comune tradatesi si è detto disponibile a valutare questa possibilità.

(foto: cantiere stradale a Saronno)

