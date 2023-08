x x

SARONNO – Nella mattinata di oggi 2 agosto non è escluso qualche isolato rovescio sulle zone nordoccidentali e settentrionali della Lombardia: lo fa sapere il servizio meteo di Regione Lombardia e queata è senz’altro una notizia preoccupante per chi, dopo grandinate e tromba d’aria dei giorni scorsi, si ritrova col tetto di casa malconcio.

Tra l’altro, specificano dalla Regione, “dal pomeriggio possibilità di rovesci o locali temporali su zone alpine e prealpine, principalmente sulle zone centro-occidentali, con fenomeni un po’ più probabili ed estesi in serata. Non è escluso anche qualche occasionale interessamento delle pianure centrali e orientali. Ventilazione in locale rinforzo moderato sulle pianure occidentali in mattinata, su quelle meridionali rinforzi più marcati nel pomeriggio e serata; in quota, sui rilievi settentrionali e su Appennino dal pomeriggio rinforzi un po’ più marcati ed estesi, con raffiche massime fino a circa 60 chilometri orari, in blanda attenuazione in serata”.

