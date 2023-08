x x

SARONNO – “Fermiamo la speculazione”. A tuonare il sindaco di Uboldo, Luigi Clerici (foto sotto), intervenuto nel pomeriggio dell’altro giorno durante il vertice sul maltempo che si è svolto in Municipio a Saronno, presente tra gli altri anche l’assessore regionale alla Protezione civile, Romano La Russa. “C’è, fra i cittadini ed anche fra noi amministratori, grande preoccupazione anche per gli speculatori. Il costo delle tegole è improvvisamente pssato da 0.70 euro a 2.20 l’una, ed i teli per coprire i tetti non si trovano!” Da parte di Clerici anche la richiesta di cancellare il divieto di transito dei camion nei weekend, per favorire e velocizzare l’approvvigionamento di materiale.

L’assessore La Russa ha condiviso la preoccupazione del sindaco di Uboldo, e di altri presenti alla riunione, ma ha ricordato che “non rientra fra le competenze della Regione intervenire sui prezzi dei materiali; qualcosa potranno probabilmente fare le associazioni di categoria”. Un tema su cui è intervenuto anche l’assessore Raffaele Cattaneo che ha parlato del coinvolgimento del Prefetto e delle forze dell’ordine.

A Saronno e nella zona sono stati tantissimi i danni per il recente maltempo.

