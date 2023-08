x x

SARONNO – “Si è concluso da pochi minuti l’incontro di verifica, da parte di Regione Lombardia, dei danneggiamenti subiti dai Comuni del territorio del saronnese nei giorni scorsi, conseguenza dei ripetuti fenomeni di maltempo che si sono abbattuti sulla Regione”

Inizia così la nota condivisa in serata dall’Amministrazione comunale su Facebook.

Erano presenti, insieme al sindaco Augusto Airoldi, dieci sindaci/vicesindaci dei Comuni del saronnese, che hanno riferito con puntualità elenchi (ancora parziali) degli edifici pubblici e privati danneggiati, oltre che presentato un’analisi degli abbattimenti del patrimonio arboreo.

Ad ascoltare le istanze dei rappresentanti dei comuni c’erano gli assessori regionali Romano La Russa, Gianluca Comazzi e Francesca Caruso, e il sottosegretario Raffaele Cattaneo, che hanno garantito il pieno interessamento di Regione Lombardia, pur ribadendo di non voler dare illusioni sul tema degli aiuti, in quanto la situazione è talmente eccezionale da necessitare il sostegno del Governo per far fronte all’emergenza delle Amministrazioni locali (in primis relative alle condizioni di scuole e strutture di servizio) e dei tanti privati che, in più casi, rischiano di dover abbandonare le abitazioni se non vi saranno interventi di ripristino urgente del tetto sotto il quale vivono.

Durante la riunione, la telefonata del Presidente Fontana, che ha espresso tutta la sua solidarietà.

