CERIANO LAGHETTO – Anche il sindaco di Ceriano Laghetto, Roberto Crippa, ha presenziato alla riunione convocata dal sottosegretario regionale Raffaele Cattaneo a Saronno lo scorso 1 agosto.

Con un video messaggio pubblicato sulla pagina Facebook, il sindaco di Ceriano Laghetto aggiorna la cittadinanza circa i temi trattati: “La riunione – precisa – è servita agli amministratori per aggiornare i rappresentanti di Regione Lombardia circa la situazione nel nostro territorio”.

Telefonicamente è intervenuto anche il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha portato la propria solidarietà al territorio e alle persone coinvolte dalle grandinate delle ultime settimane.

“Personalmente – informa il sindaco cerianese – ho preso parola per parlare della situazione di Ceriano Laghetto, ho parlato dei danni che il nostro territorio ha subito e ho aggiornato gli assessori anche in merito alla trasmissione della scheda Rasda.”

“Ho potuto ascoltare alcuni amministratori davvero disperati e a loro va la mia solidarietà, soprattutto per i territori della bassa comasca, che hanno subito danni davvero ingenti e sarà davvero dura riprendere a stretto giro per loro l’attività normale.”

“Gli amministratori regionali – continua – hanno garantito velocità e urgenza per quanto riguarda il contatto con il governo e la dichiarazione dello stato di emergenza, con il reperimento delle risorse necessarie ai territori per cercare di ripristinare in tempi onesti i danni che sono stati subiti da tutti.”

Non manca una critica rivolta ai governi regionali al di fuori della Lombardia: “Non voglio iniziare una polemica, ma non sono a conoscenza di aiuti al di fuori della Lombardia. Abbiamo urgentemente bisogno di tegole, teli per copertura, ma da fuori regione non è arrivato niente. Noi lombardi siamo sempre i primi ad intervenire, lo abbiamo dimostrato ancora nei mesi scorsi.”